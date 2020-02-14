Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сбербанк проверяет информацию об утечке данных своих клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"Там есть данные, ранее уже предлагавшиеся к продаже на теневом рынке и относящиеся к 2015–2016 годам. Сбербанк не являлся источником утечки этих данных", – заявили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали, что личные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка выставили на продажу в интернете. Отмечалось, что из опубликованной информации можно узнать полное ФИО клиента, его номера счетов, паспортные данные, дату рождения, телефоны и названия банковских подразделений.

До этого объединение МФО проверяло информацию об утечке персональных данных более 1,2 миллиона клиентов российских микрофинансовых организаций. В МФО заявляли, что это могло произойти со стороны стороннего агента.

При этом специалисты уточняли, что выставленные персональные данные клиентов не имеют высокого уровня совпадения с имеющимися у компаний данными. Утечку на данный момент не установили.

