Более 120 человек искали любовь на быстрых свиданиях в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 120 человек подали заявки на участие в быстрых свиданиях в столичном метро в День всех влюбленных. Об этом сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
"Сегодня 14 февраля, День святого Валентина. Мы хотели поздравить наших пассажиров и организовали ряд необычных для нас мероприятий. На станции "Курская" был организован спиддейтинг. Мы не ожидали такого ажиотажа: более 120 человек уже подали заявки на участие", – сказала она, передает Агентство "Москва".
Также для влюбленных в совмещенном вестибюле станции "Курская" установили специальную фотобудку в дизайне программы лояльности карты "Тройка" и запустили сервис по доставке валентинок. письма с признаниями в любви близким и друзьям отправили более 2 тысяч пассажиров.
Специальную программу ко Дню всех влюбленных подготовили также столичные парки и музеи. Посетителей катка "Ракета" на ВДНХ ждут конкурсы, игры и танцевальные мастер-классы. Для всех желающих там сегодня работает почта влюбленных – письма и признания будут зачитывать со сцены.
В парке "Покровское-Стрешнево" пройдет экскурсия "Love story". Участникам покажут бобровую хатку и расскажут, как животные готовятся к весне. В "Битцевском лесу" появится стенд для признаний в любви к природе. Животных Московского зоопарка сегодня ждет праздничное меню. Показательные кормления смогут посмотреть все желающие.
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