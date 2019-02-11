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11 февраля, 11:02

Москвичи рассказали, где встретили свою любовь

общество

11 февраля, 11:02

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Фото: depositphotos/ssuaphoto

Перед Днем Всех влюбленных оператор публичного Wi-Fi "МаксимаТелеком" узнал у пользователей сети MT_FREE, где они встретили свою половинку. Среди популярных вариантов оказались "в компании друзей", "в интернете" и "на работе", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Участниками опроса, проведенного с 20 января по 10 февраля, стали 216 тысяч жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Оказалось, что любовь среди друзей отыскали 24% опрошенных. Еще 23% доверились знакомству в Сети, а 16% выбрали спутника жизни среди коллег. А порядка 358 пар из двух столиц нашли друг друга в метро.

"Среди тех, кто находится в романтических отношениях, 15% знают своих избранников с детства и юности – это респонденты, которые сообщили, что познакомились в школе, в университете, во дворе или в пионерском лагере", – сказано в сообщении.

При этом почти половина участников исследования сошлись во мнении, что в избраннике главное ум. Пользователи также ценят чувство юмора, красоту и наличие денег.

Некоторые респонденты отличились оригинальными предпочтениями, отметив, что их идеал должен не орать, болеть за "Спартак", а также быть коммунистом и веганом.

Свыше 60% пассажиров убеждены, что найти любовь на всю жизнь посильная задача. А вот почти 40% в вечную любовь не верят либо относятся к ней скептически.

Праздновать День святого Валентина намерены 31% опрошенных. Порядка половины респондентов не собираются отмечать День влюбленных, а остальным не с кем.

Ранее специалисты выяснили, что самый дешевый букет, который можно будет купить в День святого Валентина, будет стоить 650 рублей. В сравнении с прошлым годом цветы уже подорожали на 30%.

общество

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