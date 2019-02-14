"Завезен для развала общества": как пользователи Сети относятся к 14 февраля

День святого Валентина в России активно отмечают начиная с 90-х. Примерно за пару недель до даты начинается романтичная праздничная лихорадка, которая достигает своего пика 14 февраля, выплескиваясь в Сеть миллионами валентинок. Но действительно ли этот праздник так популярен?

Приложение для знакомств Мамба провело масштабный опрос среди пользователей и выяснило, как на самом деле относятся люди ко Дню Влюбленных.

Почти половина опрошенных пользователей (41,8% мужчин и 41,5% женщин) заявили, что им не нравится День святого Валентина. Он видится им чуждым, западным обычаем, который придумали маркетологи с целью лучших продаж.

"14 февраля – исторически не наш праздник, совершенно чужой нашей культуре, созданный только для того, чтобы вытянуть из людей бабло на ненужные подарки! Зачем мне покупать раз в году букет девушке, когда выражать любовь нужно каждый день?" – говорит один из пользователей Мамбы.

Действительно, индустрия подарков, конфет и цветов в эти дни делает серьезную выручку, только ленивый не проводит акции на День влюбленных. По данным компании Adobe, которая занимается изучением онлайн-продаж, в этот день оборот ретейлеров цветов и магазинов подарков в интернете вырастает на 695%, а компания Durex говорит, что в преддверии 14 февраля продажи презервативов возрастают на 25%.

При этом к российскому аналогу, Дню семьи, любви и верности, опрошенные относятся благосклонно, называя его своим, родным праздником, который популяризирует правильные для нации ценности.

"14 февраля это не праздник для россиян, потому что пришел к нам с запада и не является нашей родной традицией. А вот День любви и верности мне ближе, так как считаю: главное в моей жизни – это семья!" – отметил пользователь приложения.

"Валентинов день – для тех, кто хочет несерьезных отношений, иногда даже и на один раз. Этот западный праздник морально разлагает российское общество! А вот наш родной День любви, семьи и верности – это правильный праздник для всех, тем более, что у него такой простой и трогательный символ – ромашки..." – добавила одна из пользовательниц Мамбы.

Вторым аргументом против 14 февраля, который часто встречается в результатах опроса, стало возмущение по поводу легенды о том, что Святой Валентин заключал однополые браки между воинами. По некоторым данным, именно за это он был казнен императором Клавдием II. Но не потому, что традиции Древнего Рима были пуританскими, а потому что отношения между мужчинами в армии подрывали боевой дух. И хотя прямых доказательств этой легенде нет, но отношение к Дню святого Валентина у многих выразилось в следующих цитатах:

"Валентин-греховодник венчал мужчин! Негоже россиянам отмечать такой день! Пусть это в штатах и в Европе празднуют, а у нас есть свои праздники!" – возмущается пользователь Мамбы.

"День семьи, любви и верности – красивый, духовный праздник, дарит ощущение веры в любовь, а 14 февраля – праздник для нетрадиционных, пускай отмечают в своем узком кругу!" – добавила пользовательница приложения.

"14 февраля придуман и завезен сюда для развала российского общества, подрыва устоев и тайной пропаганды гомосексуализма!" – заявил противник Дня святого Валентина.

Не секрет, что массовая рассылка поздравительных открыток в мессенджеры скорее раздражает, об этом можно встретить язвительные посты в соцсетях после Нового года, Пасхи и других массовых праздников, потому что это воспринимается как спам. Подтверждается это и опросом на Мамбе. 45,3% женщин и 48,9% мужчин ответили, что не собираются посылать валентинки, так как это формальное и даже пошлое выражение чувств, 27,1% женщин и 24,8% мужчин сказали, что обязательно пошлют что-то "сердечное", а остальные воздержались.

Несмотря на то, что основная масса пользователей Мамбы забраковала День влюбленных, все же есть те, кому этот праздник нравится (10,9% мужчин и 12,5% женщин). На вопрос, какой подарок они хотели бы получить, большинство женщин ответили: "просто букет цветов". Дорогостоящие презенты в топ женских желаний не попали, на втором месте оказался романтический ужин при свечах, на третьем – кольцо, а далее следуют внимание, поцелуй, любовь. Так что обвинения в корысти, которые можно встретить в адрес пользовательниц Мамбы, анонимным опросом не подтверждаются.

А вот мужчины про подарки высказались так: либо ничего (этот ответ занял первое место), либо секс, деньги, автомобиль, часы, смартфон.

В опросе приняли участие 109 тысяч человек, проживающих в России и находящихся в возрасте 18+.