Скончалась почетный председатель организации "Жители блокадного Ленинграда"

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Почетный председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираида Скрипачева умерла на 90-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

"14 января 2021 года на 90-м году жизни после тяжелой болезни скончалась почетный председатель Санкт‑Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираида Борисовна Скрипачева. Ушла из жизни очень светлый и отзывчивый человек, большую часть жизни посвятившая защите интересов жителей блокадного Ленинграда", – заявили в организации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Скрипачевой. Он отметил, что глава организации оставалась примером человеколюбия, жизненной стойкости и преданности родному городу.

"Была душой, одним из самых активных участников ветеранского движения. Она не только отстаивала интересы блокадников, но и своей активной позицией помогала в воспитании подрастающего поколения", – подчеркнул Беглов.

Скрипачева родилась в Ленинграде 14 июня 1931 года. Все 900 дней блокады она прожила в городе. С 1990 года она начала общественную деятельность, создав первое районное общество "Жители блокадного Ленинграда". Городскую организацию возглавила в 2003 году.