13 декабря, 15:05Общество
Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский
Фото: ТАСС/Андрей Бок
Российский журналист, генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский умер на 71-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.
"Ушел из жизни Владимир Геннадьевич Гронский – генеральный директор Российской национальной библиотеки", – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, причиной смерти журналиста стала тяжелая болезнь.
Владимир Гронский родился в 1952 году в Ленинграде. В 1975 году он окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета.
Гронский был назначен на пост гендиректора РНБ в 2021 году. До этого он выступал директором музея Суворова, гендиректором "Петроцентра", Санкт-Петербургской филармонии. В 1991 году Гронский стал одним из основателей газеты "Невское время", а в 1996 году под его руководством начала выпускаться газета "Вечерний Петербург".
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