Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский

Фото: ТАСС/Андрей Бок

Российский журналист, генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский умер на 71-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"Ушел из жизни Владимир Геннадьевич Гронский – генеральный директор Российской национальной библиотеки", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, причиной смерти журналиста стала тяжелая болезнь.

Владимир Гронский родился в 1952 году в Ленинграде. В 1975 году он окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета.

Гронский был назначен на пост гендиректора РНБ в 2021 году. До этого он выступал директором музея Суворова, гендиректором "Петроцентра", Санкт-Петербургской филармонии. В 1991 году Гронский стал одним из основателей газеты "Невское время", а в 1996 году под его руководством начала выпускаться газета "Вечерний Петербург".

