Умер основатель "Фонтанки" Андрей Константинов

Фото: ТАСС/Замир Усманов

Умер основатель "Фонтанки", "Агентства журналистских расследований", 47news и сценарист "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов. Об этом сообщает "Фонтанка".

Уточняется, что журналист скончался 13 декабря в Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет. В последний год он "тяжело и неизлечимо болел".

О дате и месте похорон сообщат дополнительно.

Константинов родился 30 сентября 1963 года. В 1986 году он окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета по специальности "История арабских стран".

Позднее устроился корреспондентом в редакцию газеты "Смена". С 1993 года руководил отделом криминальной хроники этой газеты. С июня 1994 по июнь 1996 года был собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда".

С 2004 по 2011 год Константинов возглавлял Санкт-Петербургский союз журналистов.