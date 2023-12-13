Россиян предупредили об опасных свойствах картофеля

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Частое употребление картофеля, в котором содержатся быстрые углеводы, может привести к ожирению и развитию диабета. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, продукты, содержащие крахмал, делятся на две группы: с медленными и быстрыми углеводами. Быстрое поступление глюкозы в организм оказывает негативное влияние и ухудшает течение обменных процессов.

"Картофель содержит быстрые углеводы. Люди, употребляющие его, чаще страдают ожирением, у них развиваются диабет, атеросклероз, гипертония", – сообщил Гинзбург.

Людям, которые любят картофель и не могут исключить его из рациона, врач рекомендовал не употреблять его каждый день. Кроме того, полезнее будет есть овощ остывшим, поскольку он содержит в себе меньшее количество резистентного крахмала.

Еще одним полезным правилом, по мнению Гинзбурга, станет употребление картофеля с зеленью и другими овощами, поскольку их присутствие замедляет расщепление и всасывание углеводов. При выборе овоща следует отдавать предпочтение сортам, которые не рассыпаются при готовке.

Ранее диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что слишком частое употребление классических покупных пельменей может привести к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Продукт содержит большое количество жиров животного происхождения с жирными кислотами. При это иногда можно позволить себе стандартную порцию – 200–250 граммов.

