В Москве за сутки выявили 1 018 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние 24 часа в столице зафиксировали 1 018 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

За сутки в Москве госпитализировали 244 человека. Скончались 17 пациентов с коронавирусом, выздоровели 1 713 человек.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 273 235 случаев коронавируса, выздоровел 3 079 251 человек, умерли 47 196 человек.

Ранее врач-терапевт Игорь Гончаров рассказал о симптомах коронавируса в 2022 году и его последствиях. Он подчеркнул, что COVID-19 все еще проходит без каких-либо явных признаков.

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