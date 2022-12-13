В РФ за сутки выявили 5 977 случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа на территории России зафиксировали 5 977 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедший день не смогли побороть заболевание 59 человек. Госпитализировали 1 640 пациентов, что на 159,5% больше, чем накануне.

Увеличение количества направлений в медучреждения зафиксировали в 66 субъектах, снижение – в 9 регионах страны, обстановка не изменилась в 10 субъектах.

Выздоровели за день 6 838 пациентов, что на 35,9% больше, чем 12 декабря.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил жителям РФ о возникновении инфекций, которые способны обойти иммунитет, вызывают осложнения и приводят к госпитализации.

По его словам, у многих людей иммунный ответ организма изменился после перенесенного COVID-19.

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