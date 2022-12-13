Диетолог рассказала о правильном ночном перекусе

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала о правильном ночном перекусе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт считает, что есть несколько причин, почему голод может просыпаться в ночное время:

недоедание в течение дня;

психологические проблемы;

изнурительные диеты.

При сильном чувстве голода можно съесть творог, йогурт, фрукты или овощи, посоветовала Дианова. Однако не стоит на ночь употреблять жирную или жареную пищу, подчеркнула она.

По словам врача, человек не навредит своему организму, если устроит небольшой перекус. Так, можно съесть пудинг из семян чиа, залив их молоком.

"Такая пища не является тяжелой, но дает чувство сытости, а процесс пищеварения происходит быстрее, чем переваривание животного белка", – объяснила эксперт.

Дианова назвала печеное яблоко или айву лучшими вариантами ночного перекуса. Можно также добавить орехи, отметила диетолог.

Врач рекомендовала перед сном отказаться от следующих продуктов:

жирных жареных блюд;

животного белка;

мяса;

острой и полуфабрикатной пищи;

сырокопченых продуктов.

Такие перекусы плохо отражаются на организме и могут вызвать изжогу или привести к эрозии. После еды стоит выбрать для сна подушку повыше, посоветовала Дианова.

Не стоит есть в ночное время людям с язвенными болезнями, лишним весом и сахарным диабетом, предупредила она.

Ранее нутрициолог Анна Макарова перечислила ошибки худеющих. Бесполезными она назвала чистки организма, детокс- и монодиеты.

Эксперт рекомендовала желающим похудеть грамотно продумать свой рацион с небольшим дефицитом калорий. По словам эксперта, такой подход поможет предотвратить срывы.

Макарова призвала также адекватно оценивать свои возможности и ставить реально достижимые цели. Например, при весе в 110 килограммов не нужно рассчитывать на быстрое похудение до 80 килограммов.



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