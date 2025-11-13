Небольшой дождь и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве 13 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в четверг, 13 ноября, составит 5–7 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, местами – небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 3 до 8 градусов, в некоторых районах также возможны осадки.

Вместе с тем будет дуть южный, юго-западный ветер, скорость которого составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее в столичном управлении МЧС предупредили горожан, что в выходные, 15 и 16 ноября, ожидается резкое изменение погоды. По данным синоптиков, в эти дни в городе начнутся осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег и снег.

Температура воздуха понизится до минус 5 градусов, а ветер усилится до 15 метров в секунду. Вследствие чего на дорогах образуется гололедица, также на провода и деревья может налипнуть мокрый снег.

