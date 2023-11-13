Депутат ГД Выборный: Москва остается самым безопасным регионом России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва остается самым безопасным регионом России при помощи профессионализма столичных полицейских, использования современных технологий. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

По его словам, обеспечение безопасности горожан – это безусловный приоритет для столичных властей. Они подходят к его решению комплексно, но ключевой задачей является создание достойных условий для службы личного состава.

"Ведь благополучие и спокойствие граждан обеспечивается в первую очередь высочайшим профессионализмом, самоотверженным трудом и личным мужеством тех, кто несет службу в московских правоохранительных органах", – считает Выборный.

По его словам, от оперативности, качества работы, усилий правоохранителей зависит охрана общественного порядка по всему городу и безопасность жителей округа. Депутат подчеркнул, что власти Москвы вместе с МВД уделяют большое внимание улучшению материальной базы правоохранительных органов управления внутренних дел по городу.

Отмечается, что в рамках программы "Безопасный город" построили и реконструировали свыше 100 зданий управления внутренних дел. В частности, в центре столицы недавно было открыто новое здание для сотрудников ОВД района Якиманка.

Теперь 150 человек будут работать в современном, новом, комфортном здании. Выборный считает, что улучшение условий труда поможет сделать их работу эффективнее.

Помимо этого, он подчеркнул важность обеспечения полицейских современными автомобилями. В этом году для МВД РФ закупили 206 "Москвичей". Полицейские перемещаются по городу на современных машинах российского производства, столичная промышленность получила большой заказ. Использование техники отечественного производства является гарантией возможности проведения регулярного обслуживания автомобилей, обеспечения бесперебойной работы автопарка.

Депутат напомнил, что руководство уделяет внимание и использованию новейших технических решений. Ранее Сергей Собянин сообщал, что городские информационные системы обработали миллиарды изображений, постоянно развиваются алгоритмы распознавания.

Подчеркивается, что за последние годы в столице более чем в 10 раз снизилось количество наиболее опасных преступлений, а именно убийств, квартирных краж, нанесений тяжкого вреда здоровью, угонов машин. Депутат заявил, что подобные успехи нужно отмечать. Недавно он вручил в ГД почетные грамоты отличившимся сотрудникам УВД по СЗАО ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Мэр поблагодарил их за самоотверженность, высокий профессионализм, умение эффективно решать сложнейшие задачи, добросовестное выполнение служебного долга, спокойствие и безопасность горожан.

Между тем Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и ВС России. Так, звание генерал-лейтенанта полиции получили шесть сотрудников ОВД, звание генерал-майора полиции – 21 сотрудник, генерал-майором внутренней службы и генерал-майором юстиции стали по одному человеку.

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