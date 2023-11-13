13 ноября, 09:17Общество
Лор рассказал, как избавиться от храпа
Фото: depositphotos/Maridav
Избавиться от храпа можно с помощью ортопедических подушек и активного образа жизни. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.
"В России нет культуры правильного использования ортопедических подушек, в основном подушки должны быть огромные, их часто ставят вертикально. В этом случае шея будет все время находиться в согнутом состоянии и препятствовать дыханию", – пояснил он, отметив, что такие подушки подойдут как взрослым, так и детям.
Помимо этого, активный образ жизни, в частности ходьба и постоянное движение, также позволит избежать храпа по ночам, добавил врач.
Ранее стало известно, что причиной частого храпа у детей могут быть воспаленные аденоиды. По словам Зайцева, помочь в этом случае может снятие воспаления. Однако если аденоиды достигли третьей стадии, то единственным решением является их удаление.
"Доктор 24": храп
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