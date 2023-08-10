Россиянам рассказали, почему у детей часто закладывает уши

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Некоторые дети могут испытывать эффект заложенности ушей из-за аденоидной вегетации, сообщает News.ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.

Эксперт заявил, что в этом случае заложенность появляется в связи с серной пробкой или воспалением слуховой трубы. По словам Зайцева, аденоидная вегетация провоцирует закрытие входа в слуховую трубу, которая переходит в среднее ухо. На этом фоне у ребенка появляется ощущение заложенности ушей, пояснил отоларинголог.

"Уши начинают воспаляться, течь, барабанная перепонка уже не затягивается. Поэтому лечить аденоиды надо обязательно. Если родители увидели заложенность, скорее всего, провокаторами являются серная пробка или воспалились слуховые трубы", – заключил Зайцев.

Ранее врач-отоларинголог Шагабутдин Мусаев рассказал, что шум в ушах может говорить о целом ряде недугов. Эксперт отметил, что с ним сталкиваются больше четверти людей старшего поколения. Как правило, такой симптом возникает при акустических травмах или ушных заболеваниях.

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