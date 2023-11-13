Москвичам рассказали о погоде 13 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 13 ноября, в столице и области прогнозируется облачная погода и небольшие, местами умеренные осадки. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов.

Скорость южного ветра составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 733 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что 17 ноября в Москву придет метеорологическая зима. Среднесуточная температура в городе опустится до минусовых значений, а на дорогах образуется гололедица. Вместе с этим столицу накроют дожди.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщал, что на этой неделе в российской столице прогнозируется снег с отрицательной среднесуточной температурой воздуха.

Синоптик рассказал, когда в Москву придут заморозки