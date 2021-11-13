Диетолог посоветовала не отказываться от сала при проблемах с сердцем и сосудами

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Не обязательно полностью исключать сало из рациона, даже если человек страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой, рассказала диетолог Анастасия Егорова.

"Сало полезно, как и любой другой животный жир. Сало близко к растительным маслам по содержанию незаменимых жирных кислот: олеиновой, линоленовой, линолевой, пальмитиновой – эти кислоты называют витамином F. В сале большое содержание витаминов А, D, Е и каротина", – приводит слова специалиста РИА Новости.

В то же время диетолог предупредила, что важно соблюдать меру. Например, съедать кусочек сала один или два раза в неделю. Употребление сала на завтрак, обед и ужин является крайностью, которая только навредит здоровью, подчеркнула специалист.

"Сало нужно употреблять с осторожностью тем людям, у кого есть лишний вес, потому как сало само по себе очень калорийно и его легко переесть. И тем, у кого проблемы с сердцем и сосудами. Но даже в этом случае речь не о тотальном запрете, а о значительном сокращении количества", – заключила Егорова.

Свежее сало способствует укреплению иммунитета и терапии ряда заболеваний. Об этом ранее рассказала диетолог и генетик Людмила Гончаров. Она предложила употреблять этот продукт в сочетании с листовым салатом и зеленью.