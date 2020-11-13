Андреева: 17% заболевших коронавирусом дома заразили дети

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева развеяла сомнения родителей о том, что от детей нельзя заразиться коронавирусом.
"Мы провели исследование 280 случаев, выявленных с 1 июня по 21 октября, – 17 процентов заболевших в домашних очагах заразились от инфицированных детей", – высказалась Андреева во время круглого стола Общественной палаты Москвы.
Такая статистика говорит о том, что дистанционное обучение позволяет обезопасить не только самих детей, но и проживающих с ними родственников, считает руководитель ведомства.
Отмечается, что в мероприятии, кроме нее, участвовали председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты столицы Мария Лазутова, заместители руководителя департамента образования и науки Наталия Киселева и Антон Молев, врачи, учителя и представители родительской общественности.
Ранее Андреева сообщила, что частным школам удается сохранить очный формат обучения благодаря небольшому количеству обучающихся.
В городских школах в классах учатся около 20–25 детей, тогда как в частных – около 8–10 человек. По ее словам, процент детей в частных школах минимален и несильно влияет на общегородскую статистику заболеваемости.
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