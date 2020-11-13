Эксперты составили топ мистических мест Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оператор Tele2 проанализировал активность клиентов в страшный день года – пятницу, 13-го, – и составил топ нетуристических достопримечательностей Москвы, которые окутаны тайнами и легендами, сообщает пресс-служба компании.

В качестве анализа специалисты выбрали две даты – пятница, 13 марта, и 31 октября 2020 года – день празднования Хеллоуина. В так называемые дни неприятностей в мистических местах количество скачанных гигабайтов в среднем увеличивалось на 10% по сравнению с обычной пятницей.

Список самых таинственных мест возглавил родник "Царевна Лебедь" в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево". По легенде, там закопан клад последней хозяйки усадьбы князей Шаховских-Глебовых-Стрешневых. Рядом с родником абоненты в пятницу, 13 марта, скачали 322 гигабайта трафика.

Дом на набережной занял вторую строчку рейтинга – там было скачано 246 гигабайт. Это место лидировало по активности абонентов в Хеллоуин – было скачано на 4% больше трафика, чем 13 марта.

Голосов овраг в Коломенском парке оказался на третьем месте в рейтинге – в пятницу, 13 марта, клиенты скачали 191 гигабайт, а в Хеллоуин – 233.

Замыкают рейтинг Дом с привидениями на Мясницкой и окрестности Сухаревской площади, где прежде находилась Сухарева башня. В этих местах 13 марта абоненты скачали 160 и 101 гигабайт соответственно.

В Хеллоуин дом № 17 на Мясницкой улице оказался менее популярным (-13%), на месте бывшей башни число скачанных гигабайтов, наоборот, увеличилось на 5%.

Ранее сообщалось, что 1,5 миллиона пользователей воспользовались сервисом "Дом по другим правилам", запущенным Tele2, с момента его открытия. Летом россияне посетили ряд тренировок, лекций и гастрономических мастер-классов, состоявшихся в рамках работы сервиса.

В прошедший сезон были организованы свыше 40 трансляций из восьми городов, которые набрали более 6 миллионов просмотров.