Москвичей предупредили о сильном ветре вечером 13 октября

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Сильный ветер ожидается в Москве вечером в пятницу, 13 октября, сообщает пресс-служба МЧС РФ по столице.

По прогнозам синоптиков, ветер усилится до 17 метров в секунду. В связи с непогодой граждан просят парковать автомобили вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за грозы и ветра. Предупреждение о грозе будет действовать с 12:00 до 21:00 14 октября. Ветра стоит остерегаться с 09:00 до 21:00 14 октября. В отдельных районах порывы усилятся до 18 метров в секунду.

13 октября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов.

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