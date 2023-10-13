Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе в субботу, 14 октября, из-за грозы и ветра, сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение о грозе будет действовать с 12:00 до 21:00 14 октября. Ветра стоит остерегаться с 09:00 до 21:00 14 октября. В отдельных районах порывы усилятся до 18 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 13 октября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов.

Москвичей и гостей города также предупредили об усилении ветра 13 октября. Его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду.

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