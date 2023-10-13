13 октября, 17:08Общество
Астролог рассказала, кому стоит опасаться коридора затмений с 14 октября
Фото: depositphotos/Ksyshakiss
Овны, Раки, Весы, Козероги, Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи должны быть особенно осторожными в период коридора затмений. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.
Коридор откроет солнечное затмение 14 октября, а завершит его лунное 28-го числа. По словам эксперта, в первую очередь влияние этого периода ощутят знаки так называемого кардинального креста – Овны, Раки, Весы и Козероги.
Также энергии коридора затмений будут мешать всем, кто проявляет раздражительность и эгоизм. Знаки "кардинального креста" как раз к этому склонны, отметила Файкина.
В последние дни коридора затмений важно держать оборону, проявлять выносливость и выдержку. Необходимо будет отказаться от таких качеств, как упрямство, инертность, своенравие и авторитарность. Обычно они присущи знакам "фиксированного креста" – Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеям. Если их представители все же проявят перечисленные качества, этот период рискует обернуться для них неудачами, подчеркнула астролог.
В то же время Файкина обратила внимание, что в целом коридор затмений может сказаться на здоровье всех знаков зодиака.
Также в этот период могут возникнуть сложности в сфере финансов. Поэтому важно задуматься над тем, как и на что расходуются деньги, и даже где и как они зарабатываются, заключила Файкина.
Ранее нумеролог Лидия Кутейникова назвала самые удачные дни для бизнеса и семейных дел в октябре. Лучшими для предпринимателей станут, в частности, 15-е, 18-е, 20-е, 24-е, 27-е и 29-е числа. В эти дни все внимание нужно максимально направить на сферы денег и карьеры. Семье и друзьям же лучше посвятить, например, 16, 21, 25 и 30 октября, посоветовала эксперт.
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