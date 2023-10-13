Астролог рассказала, кому стоит опасаться коридора затмений с 14 октября

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Овны, Раки, Весы, Козероги, Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи должны быть особенно осторожными в период коридора затмений. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.

Коридор откроет солнечное затмение 14 октября, а завершит его лунное 28-го числа. По словам эксперта, в первую очередь влияние этого периода ощутят знаки так называемого кардинального креста – Овны, Раки, Весы и Козероги.





Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Их представители всегда стремятся к радикальным переменам, и этот период будет подталкивать к таким действиям. Однако сейчас не подходящее время для судьбоносных решений – высок риск неправильно оценить ситуацию.

Также энергии коридора затмений будут мешать всем, кто проявляет раздражительность и эгоизм. Знаки "кардинального креста" как раз к этому склонны, отметила Файкина.

В последние дни коридора затмений важно держать оборону, проявлять выносливость и выдержку. Необходимо будет отказаться от таких качеств, как упрямство, инертность, своенравие и авторитарность. Обычно они присущи знакам "фиксированного креста" – Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеям. Если их представители все же проявят перечисленные качества, этот период рискует обернуться для них неудачами, подчеркнула астролог.

В то же время Файкина обратила внимание, что в целом коридор затмений может сказаться на здоровье всех знаков зодиака.





Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог В первые десять дней периода есть риск обострения заболеваний почек, надпочечников, яичников. Также осторожными надо быть тем, у кого есть радикулит, проблемы с сосудами и поясничным отделом. В последние пять дней уязвимой станет лимфатическая система, могут обостриться болезни, связанные с горлом, – тонзиллит, фарингит и прочее. В целом во время коридора затмений лучше воздержаться от любых операций и по возможности перенести их на другие даты.

Также в этот период могут возникнуть сложности в сфере финансов. Поэтому важно задуматься над тем, как и на что расходуются деньги, и даже где и как они зарабатываются, заключила Файкина.

Ранее нумеролог Лидия Кутейникова назвала самые удачные дни для бизнеса и семейных дел в октябре. Лучшими для предпринимателей станут, в частности, 15-е, 18-е, 20-е, 24-е, 27-е и 29-е числа. В эти дни все внимание нужно максимально направить на сферы денег и карьеры. Семье и друзьям же лучше посвятить, например, 16, 21, 25 и 30 октября, посоветовала эксперт.

