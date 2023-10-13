Врач объяснил, почему пожилые люди часто мерзнут

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Ощущение зябкости у пожилых людей может быть связано с некоторыми заболеваниями. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Сосуды с возрастом лучше не становятся и теряют свою эластичность, которая характерна для молодых. Я бы это назвал общим старением организма. Плюс еще заболевания вносят свой вклад. Из-за этого человек начинает чаще мерзнуть", – пояснил эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Атеросклероз ухудшает питание не только тканей, но и самих сосудов. Сахарный диабет ускоряет этот процесс. Он вызывает нейропатию (поражение периферических нервов. – Прим. ред.) и поражение мелких сосудов. На этом фоне появляется зябкость.

Проблема может возникнуть и при ухудшении работы щитовидной железы, что часто встречается у пожилых. "Если начинает не хватать гормонов щитовидной железы, человек вполне может начать зябнуть", – отметил Хухрев.

Железодефицитная анемия и снижение гемоглобина в результате различных заболеваний также могут давать схожий эффект. "Если у человека падает гемоглобин, он тоже становится мерзлявым, потому что ткани недоснабжаются кислородом и хуже функционируют", – заключил терапевт.

Ранее были названы наиболее частые причины головокружения в пожилом возрасте. Речь идет о гипертонической болезни или атеросклеротическом поражении сосудов. Справиться с проблемой поможет правильно подобранное врачом лечение этих недугов.

Кроме того, доставлять неприятности способно доброкачественное позиционное головокружение. Такое недомогание связано с попаданием кристалликов карбоната кальция во внутреннее ухо и довольно просто лечится при помощи специального медицинского маневра, которому обучены лоры.

