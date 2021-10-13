Инфекционист назвал причины подъема заболеваемости COVID-19 в России

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Подъем заболеваемости коронавирусом в России связан с окончанием каникул и возвращением из отпусков, считает врач-инфекционист Николай Малышев.

"Мы видим, что подъем есть. Все знали уже в принципе, что заканчивается лето, заканчивается период отпусков, заканчиваются каникулы у школьников. Это так или иначе приведет к тому, что все приходят на работу, все встречаются в учебных учреждениях и вместе с обменом новостями обмениваются большим количеством разнообразных вирусов", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению врача, причина подъема заболеваемости также кроется в недостаточной вакцинации. Он напомнил, что появилась целая группа людей, которые считают, что прививка им не нужна. Также есть люди, которые якобы не нуждаются в маске или социальной дистанции.

Кроме того, инфекционист подчеркнул, что Россия находится в конце списка из 100 стран по вакцинации. Планы по иммунизации, по словам Малышева, совершенно не исполняются – первоначально планировалось к концу июля достичь 60–70% вакцинированных в стране, однако этого не произошло.

Ранее математики из СПбГУ составили прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Они рассчитали два сценария: пессимистичный предполагает, что к середине ноября количество новых случаев заражения в сутки может составить до 35 тысяч, оптимистичный – от 26,5 тысячи.

