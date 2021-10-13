В Москве выявлено 4 410 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за последние сутки выявили 4 410 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 1 457 человек, на ИВЛ находятся 562 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 2 567 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 519 184", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице скончались 72 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходима вакцинация. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее пожилых москвичей призвали не отказываться от вакцинации от COVID-19, поскольку болезнь у пациентов старшего возраста протекает тяжелее и чаще приводит к летальным исходам.

Специалисты напомнили, что 50% заболевших коронавирусом старше 60 лет требуют стационарного лечения. Только у 4% пожилых пациентов коронавирус протекает бессимптомно. Вероятность тяжелого течения заболевания у 75-летних выше в 7 раз, а у людей старше 80 лет – в 9 раз.