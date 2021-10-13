Портал mos.ru не планирует передавать фотографии пользователей – ДИТ

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В департаменте информационных технологий Москвы опровергли сообщения о передаче персональных данных пользователей портала mos.ru полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ДИТ.

Речь идет о фотографиях, загружаемых пользователями при оформлении заявлений для ряда государственных услуг, в частности для получения охотничьего билета.

"При этом необходимо подчеркнуть, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена. Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных Москвы). Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru", – говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что Единый центр хранения данных аттестован и защищен в соответствии с законодательством России. Система также обладает всеми средствами защиты для возможности хранения такой информации.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор усилит контроль за россиянами в интернете. В частности, Главный радиочастотный центр планирует запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете "Окулус".

