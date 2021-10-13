Ученые выяснили, чем опасны фталаты в игрушках и косметике

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Американские ученые выяснили, что фталаты, содержащиеся в игрушках, косметике и контейнерах для еды, влияют на выработку гормонов и приводят к негативным последствиям. Об этом сообщает "Мир 24".

Так, химические вещества приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, раку и оказывают негативное влияние на работу эндокринной системы.

Согласно исследованию ученых, фталаты могут привести до 107 тысяч преждевременных смертей в возрасте от 55 до 64 лет. Такие последствия могут нанести экономический ущерб размером до 47 миллиардов долларов ежегодно.

Ученые отметили, что для подтверждения наблюдений необходимо провести дополнительные исследования. Однако регулирующие меры, по их словам, уже нужно принимать.

Ранее ученые из Бразилии и Великобритании провели испытания для изучения физиологических эффектов от активных видеоигр и выяснили, что активные видеоигры так же полезны, как и бег.

