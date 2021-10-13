Ученые выяснили, чем опасны фталаты в игрушках и косметике

Фото: Depositphotos/OksanaZahray
Американские ученые выяснили, что фталаты, содержащиеся в игрушках, косметике и контейнерах для еды, влияют на выработку гормонов и приводят к негативным последствиям. Об этом сообщает "Мир 24".
Так, химические вещества приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, раку и оказывают негативное влияние на работу эндокринной системы.
Согласно исследованию ученых, фталаты могут привести до 107 тысяч преждевременных смертей в возрасте от 55 до 64 лет. Такие последствия могут нанести экономический ущерб размером до 47 миллиардов долларов ежегодно.
Ученые отметили, что для подтверждения наблюдений необходимо провести дополнительные исследования. Однако регулирующие меры, по их словам, уже нужно принимать.
Ранее ученые из Бразилии и Великобритании провели испытания для изучения физиологических эффектов от активных видеоигр и выяснили, что активные видеоигры так же полезны, как и бег.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: