Большинство россиян хотели бы знать о генетической предрасположенности к заболеваниям

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СК "Росгосстрах Жизнь" и компания Genotek выяснили, сколько россиян хотели бы знать о генетической предрасположенности к серьезным заболеваниям заранее. Согласно данным опроса, обладать такой информацией хотели бы 65% респондентов, пишет RT.

Такой ответ чаще всего давали жители Санкт-Петербурга – 69%, Казани – 66%, Москвы – 65%, Екатеринбурга – 64% и Новосибирска – 59,4%. Оставаться в неведении пожелал бы каждый третий россиянин.

Также исследование показало, что никаких опасений, связанных с прохождением генетического теста, не испытывает каждый второй из опрошенных, а каждого пятого беспокоит, что полученная информация может быть использована против них. О своих опасениях, что результаты теста могут попасть в руки злоумышленников, высказались 12% опрошенных.

Ранее Международная группа ученых провела исследования и пришла к выводу, что гипертония связана с повышенным риском развития деменции.

Специалисты проанализировали данные более 250 тысяч жителей Великобритании, у половины из которых была гипертония. Исследование длилось 14 лет. За это время у 4 626 человек развилась та или иная форма деменции.