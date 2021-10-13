Россиянам рассказали, как поддерживать иммунитет осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Поддержать иммунную систему в осенний период поможет цинк, сообщает Pravda.Ru.
Отмечается, что цинк также полезен для волос, кожи и глаз.
"Активная роль цинка в функционировании клеток, включая активацию Т-клеток, делает его жизненно важным минералом для поддержания здоровья организма, поскольку он усиливает его способность защищаться от негативных патогенов", – говорится в материале.
Авторы статьи подчеркивают, что чем выше содержание в организме цинка, тем меньше риск подхватить сезонную простуду.
Цинк содержится в бобовых, орехах, семенах, мясе, рыбе, яйцах, спарже, отметили специалисты.
Также гражданам посоветовали в осенний период принимать комплексы витаминов и биодобавок, однако подбирать их должен знающий человек.
Ранее иммунолог рассказала, как укрепить здоровье в ненастную погоду. По мнению эксперта, не лишним будет промывать слизистую носа солевыми растворами после посещения общественных мест, в частности торговых центров и кафе. Также большую роль в укреплении иммунитета играют прогулки на свежем воздухе.
"Доктор 24": иммунитет
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