Россиянам рассказали, как поддерживать иммунитет осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поддержать иммунную систему в осенний период поможет цинк, сообщает Pravda.Ru.

Отмечается, что цинк также полезен для волос, кожи и глаз.

"Активная роль цинка в функционировании клеток, включая активацию Т-клеток, делает его жизненно важным минералом для поддержания здоровья организма, поскольку он усиливает его способность защищаться от негативных патогенов", – говорится в материале.

Авторы статьи подчеркивают, что чем выше содержание в организме цинка, тем меньше риск подхватить сезонную простуду.

Цинк содержится в бобовых, орехах, семенах, мясе, рыбе, яйцах, спарже, отметили специалисты.

Также гражданам посоветовали в осенний период принимать комплексы витаминов и биодобавок, однако подбирать их должен знающий человек.

Ранее иммунолог рассказала, как укрепить здоровье в ненастную погоду. По мнению эксперта, не лишним будет промывать слизистую носа солевыми растворами после посещения общественных мест, в частности торговых центров и кафе. Также большую роль в укреплении иммунитета играют прогулки на свежем воздухе.

