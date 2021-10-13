Администраторы столичных поликлиник более 1,2 млн раз оказали помощь пациентам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках проекта "Мой администратор" сотрудники центров "Мои документы" более 1,2 миллиона раз ответили на различные вопросы пациентов столичных поликлиник, в том числе о записи на прием и поиске кабинета. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Сотрудники центров госуслуг "Мои документы" стали неотъемлемой частью нового московского стандарта – ежедневно они помогают посетителям городских поликлиник более 11 тысяч раз, а всего с момента начала работы помогли уже свыше 1,2 миллиона раз", – отметила руководитель проекта по обучению и развитию корпоративной среды центров госуслуг "Мои документы" Александра Локштанова.

Проект "Мой администратор" запускают в столичных поликлиниках, открытых после капитального ремонта по новому стандарту. В медицинских учреждениях создают удобные зоны ожидания, буфеты, комнаты отдыха и игровые зоны для детей.

Врачи получают новые кабинеты, оснащенные современным цифровым оборудованием для диагностики и профилактики заболеваний. После его установки медицинский персонал проходит обучение по работе на нем.

Ранее сообщалось, что на портале mos.ru заработал новый сервис, который поможет горожанам узнать, к какой поликлинике они прикреплены, а также выяснить режим работы учреждения или имя участкового врача.

