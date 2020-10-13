В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом

Софья Сандурская/Агентство "Москва"

В Москве скончались 52 пациента с COVID-19. Такую информацию привел Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По заявлению Оперштаба, всем скончавшимся был поставлен диагноз "пневмония". При этом пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 5 739 человек.

В Оперштабе напомнили, что при любых проявлениях простуды и ОРВИ следует оставаться дома.

За последние сутки в России выявили 13 868 новых случаев коронавируса. При этом клинические проявления отсутствовали в 3 892 случаях.

В Москве был зафиксирован рекорд новых случаев COVID-19 с середины мая. В столице подтвердили 4 618 случаев коронавируса.

В Москве выявили 4618 новых случаев коронавируса

Ранее стало известно, что в России появится тест-система, определяющая сроки передачи COVID-19. Сейчас она разрабатывается в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и проходит регистрацию.