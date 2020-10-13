В России появится тест-система, определяющая сроки передачи COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

ПЦР-тест-систему, позволяющую определить, как долго пациент с коронавирусом выделяет опасный вирус, разработают в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом РИА Новости рассказал замдиректора по научной работе центра Александр Горелов.

Горелов сообщил, что сейчас система, позволяющая получить четкие ответы на ряд вопросов, проходит регистрацию.

"Хочется рассказать об одном прорыве, который осуществлен в нашем институте, – поделился Горелов. – После официальной регистрации этого теста в ближайшее время, я надеюсь, мы получим еще один ответ".

Ранее специалисты рассказали, где и как можно сдать тест на коронавирус. Например, бесплатно пройти ПЦР-тестирование можно в 207 столичных пунктах, из которых 162 принимают взрослых, а 45 – детей.