Где и как можно сдать тест на коронавирус и иммунитет к нему

Количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России продолжает увеличиваться. Причем с наступлением осени распространение болезни ускорилось. На фоне этого жители столицы начали выстраиваться в очереди, чтобы сдать анализ на COVID-19. Рассказываем, где, когда и на каких условиях можно пройти тест на вирус и иммунитет к нему.



Тест на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тестирование на наличие вируса в организме проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для исследования у пациента берут мазок из носа и ротоглотки.

Бесплатно пройти ПЦР-тестирование можно в 207 столичных пунктах, из которых 162 принимают взрослых, а 45 – детей. Записаться на исследование можно онлайн через портал mos.ru: в списке "Специализация врача" найти графу "Мазок на COVID-19 (ПЦР)", затем выбрать удобную дату и время.

Если же пациент не прикреплен к городской поликлинике, но у него есть московский полис обязательно медицинского страхования, то необходимо найти ближайший пункт на карте, которую можно посмотреть тут, и записаться на тестирование по телефону.

Время работы

Взрослым сдать анализ можно с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 13:00.

Детям – с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 14:30.

Подготовка и результаты

За пару часов до сдачи теста не рекомендуется курить, есть и пить. За 30 минут запрещено сосать конфеты, жевать жвачку, пользоваться спреем или каплями для носа, а также полоскать горло.

На процедуру не забудьте взять с собой полис ОМС и паспорт.

Результаты тестирования будут готовы через три дня, они отобразятся в "Электронной медицинской карте" на mos.ru – обязательно подключите эту услугу.

Тест на иммунитет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители столицы также могут бесплатно пройти тестирование на наличие антител к коронавирусу. Такой анализ доступен для всех желающих с 18 лет при наличии московского полиса ОМС.

Запись на анализ

Записаться онлайн на портале mos.ru можно, если есть прикрепление к городской поликлинике. В перечне специализаций найдите вкладку "Кровь (антитела COVID-19)" и выберите удобные дату и время.

Если нет прикрепления к поликлинике, но есть московский полис ОМС, то записаться можно по телефону: для этого выберите ближайший к вам пункт сдачи крови. Найти его можно на карте здесь.

Пункты забора есть во всех округах столицы и работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Чтобы пройти тестирование, нужно заранее записаться и прийти к назначенному времени, не создавая очередей, взять с собой полис ОМС и паспорт.

Никакой подготовки к анализу не требуется. Узнать результаты можно через три дня, они также придут на "Электронную медицинскую карту".

Платные услуги

Оба вида услуг можно заказать в платных лабораториях. Цены на исследования варьируются. В некоторых случаях можно заплатить и за выезд врача на дом.

