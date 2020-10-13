Пожарный отреагировал на заявление Самбурской о мужчинах с низкой зарплатой

Фото: instagram.com/samburskaya

Пожарный ответил на заявление артистки Настасьи Самбурской о мужчинах с низкой зарплатой. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне актриса сказала, что не стала бы встречаться с мужчиной, который трудится пожарным. По заверению Самбурской, дохода ее спутника, если он спасатель, хватит лишь на оплату парковки. Она уверена, что зарплата работников данной профессии составляет 30–35 тысяч рублей.

"За свою карьеру пожарного – пять лет – я достал из огня шесть человек", – написал мужчина. Он отметил, что зарплата у него меньше, чем у Самбурской, но получаемых денег достаточно.

Ранее онлайн-курс для соискателей работы создали в столице. Отмечается, что программа будет полезна недавним выпускникам, людям, попавшим под сокращения, гражданам в декрете и другим желающим найти новую работу.