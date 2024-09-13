Более 200 тыс москвичей проголосовали за лучшее мороженое в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 200 тысяч человек проголосовали в "Активном гражданине" за лучшее мороженое Москвы. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Подобное голосование проводится в Москве впервые. Желающие могут до конца сентября выбрать по три варианта в номинациях "Мороженое эскимо", "Мороженое в стаканчике", "Мороженое в вафельном рожке", "Мороженое "Лакомка", "Десерты" и "Торт-мороженое".

Также москвичи могут отдать свой голос за самый вкусный десерт в категории "Лучшее мороженое "Сделано в Москве". Производители, которые станут победителями по результатам голосования, смогут разместить на упаковке знак "Московское качество". Итоги станут известны в октябре.

Недавно в "Активном гражданине" москвичи выбрали новый вкус чая "Москва". С июля до конца августа гости фестиваля "Московское чаепитие" дегустировали купажи и голосовали за лучший. В результате лидером стал купаж № 3: золотисто-янтарный черный чай со вкусом черной и красной смородины, земляники, с добавлением лепестков василька, сафлора, бутонов роз и долек апельсина.

На выбор были представлены пять вкусов: с нотками шиповника и чабреца, вишни и облепихи, смородины и василька, цветов вереска и ягод, меда и черемухи. Выбранный купаж "Чай "Москва" можно приобрести в магазинах и кофейнях.

