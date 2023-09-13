Чаще всего на работе россияне сталкиваются с дискриминацией по возрасту

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С предвзятым отношением в трудовой сфере в этом году сталкивались 37% россиян. Об этом говорят результаты опроса исследовательского центра "Зарплаты.ру", сообщает RT.

Респонденты рассказали, что чаще всего работодатели с предубеждением относятся к возрасту (56%), семейному положению (32%) и полу сотрудников (27%).

Также участники опроса сталкивались с дискриминацией из-за ограничений по здоровью (21%), внешности (18%), социального положения (17%), национальности (13%), политических и религиозных убеждений (7% и 5%), а также сексуальной ориентации (3%).

С дискриминацией по половому признаку чаще всего сталкиваются в строительстве, промышленности, энергетике и IT-сфере. При этом предвзятое отношение к возрасту и семейному положению встречается во всех профессиональных отраслях.

В ситуации с семейным положением особенно распространена дискриминация из-за наличия детей (52%) и возможной беременности сотрудницы (17%).

Иногда у опрошенных бывали проблемы из-за отсутствия детей (11%) или супруга (10%). Чаще всего такие претензии встречаются в промышленности, автобизнесе и строительстве. Также работодателей периодически не устраивает наличие супруга (8%) и грядущее замужество/женитьба (2%).

Некоторые участники опроса сталкивались с дискриминацией из-за внешности. Чаще всего они оказывались в такой ситуации из-за своего облика в целом (48%), лишнего веса (32%), неформальной одежды (13%), татуировок (4%), пирсинга (2%) и яркого цвета волос (1%).

Ранее аналитики выяснили, что женщины в России чаще мужчин работают в одной компании более десяти лет. Более десяти лет в одной компании работали 23% женщин и 20% мужчин. Всего же трудовую деятельность сроком от трех до пяти лет на одном предприятии выбирали 30% респондентов, еще 22% заявили, что посвятили карьере в одной компании более десяти лет.

Россиянам рассказали, кто чаще всего сталкивается с дискриминацией на работе