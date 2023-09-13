Жителям Москвы рассказали о погоде 13 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

В среду, 13 сентября, в столице прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 20 до 22 градусов, по области – от 18 до 23 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 5 градусов, а в Подмосковье – до 4 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает теплая погода на этой неделе. Средние значения температуры составят до 20 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что ночь на 12 сентября в Москве и области стала самой холодной с начала осени, столбики термометра опустились до 7,1 градуса.

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