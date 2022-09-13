Адвокат рассказала, что может грозить слившему эротические фото учительницы россиянину

Фото: instagram (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

За распространение чужих фото человеку может грозить штраф до 200 тысяч рублей. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала председатель коллегии адвокатов "Власова и партнеры" Ольга Власова.

Неизвестный пожаловался на фото полуобнаженной учительницы из Хабаровска из закрытого аккаунта в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и выложил кадры в региональном телеграм-канале. В "КП – Хабаровск" сообщили, что учительница подала в суд.

Власова подчеркнула, что в этом случае нарушается статья Гражданского кодекса, согласно которой любое публичное использование изображений людей, в том числе их размещение в соцсетях, должно происходить с согласия этих лиц. Кроме того, по Уголовному кодексу публикация фото без разрешения является нарушением неприкосновенности частной жизни. В этом случае предусматривается штраф до 200 тысяч работ, исправительные работы до одного года, арест до четырех месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

При этом адвокат пояснила, что для обвинительного приговора необходимо доказать, что фото было опубликовано с преступным умыслом, а его публикация нанесла ущерб деловой репутации или другие неприятности.

"Конечно, у потерпевшей, хоть и невелики, но есть шансы найти и наказать виновного, однако, как показывает практика, это дело весьма затяжное и, в лучшем случае, вряд ли решится быстро", – поведала Власова.

В управлении образования администрации Хабаровска отметили, что не получали обращений о неэтичном поведении учителя. Одна по факту опубликованной информации проводится проверка. В настоящее время учитель продолжает вести занятия.

Ранее сообщалось, что девушки устроили фотосессию в обнаженном виде в курортном районе Дубай Марина. Пикантную фотосессию заметили находящиеся в соседнем здании люди. Они сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. Сообщалось, что за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых 8 россиянок.

