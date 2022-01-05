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Москва 24

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Общество

06:08

Россиянам рассказали, какие селфи могут закончиться уголовным делом

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В определенных случаях за селфи могут привлечь к дисциплинарной, гражданской и даже уголовной ответственности, рассказал ведущий юрист Евразийской Юридической Компании "Сенатор" Сергей Савельев.

В частности, уголовное наказание грозит за снимки, которые могут повлечь за собой распространение данных, охраняемых законом.

"Так, запрещается публиковать свои фотографии на фоне или в самих объектах, информация о которых составляет государственную тайну, например, фотографии на военных объектах", – приводит слова юриста агентство "Прайм".

Кроме того, госслужащим нельзя делать снимки, порочащие честь и достоинство. По словам Савельева, за подобный контент может грозить увольнение.

“Cотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим запрещено делать и выкладывать фотографии с алкоголем, в непристойном виде, фотографии эротического характера", – пояснил он.

Ранее директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова рассказала, за какие селфи можно попасть в тюрьму. В качестве примера юрист привела судебную историю о том, как правоохранитель был уволен со службы из-за дисциплинарного проступка после публикации в Instagram. Он выложил снимок с распитием алкогольных напитков с воспитанниками.

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