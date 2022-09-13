В РФ выявили 44 045 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

За последние сутки в России выявили 44 045 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Число госпитализаций составило 4 663 человека. От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончался 101 человек. Между тем после прохождения лечения выздоровели 48 187 пациентов.

Всего с начала эпидемии в РФ были выявлены 20 157 143 случая заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 385 530 человек.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как проходит одновременное заболевание гриппом и коронавирусной инфекцией. По его словам, у гриппа и COVID-19 похожие симптомы, а отличить эти два заболевания друг от друга поможет тест на антиген. Альтштейн отметил, что вероятность одновременно заразиться коронавирусом и гриппом небольшая.

