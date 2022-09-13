В детской воде из российских магазинов нашли вредные бактерии

Фото: depositphotos/londondeposit

Организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" сообщила о значительном присутствии вредных бактерий в детской воде из российских магазинов. Об этом сообщает "Лента.ру".

Исследование провели при участии специалистов МГУ. Было установлено, что 21% из исследованных образцов не соответствуют техническому регламенту по химическим показателям, в то время как 27% – по микробиологическим.

Лабораторные исследования показали, что в ряде образцов число микроорганизмов превышало допустимую норму в три раза. Такое количество вредоносных веществ может спровоцировать развитие желудочно-кишечных заболеваний.

К маркам с нарушениями специалисты отнесли продукцию "Архыз Вита Детская", "Вкусвилл Детская", "Дивеевская детская", "Зайка детская", "ТБАУ детская", "Легенда гор Архыз", "Стэлмас детская", "Эльбрусинка детская" и "Калинов родник".

Письмо с результатами исследований направлено главе Минпромторга Денису Мантурову, первому зампреду комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Сергею Митину, генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Ранее стало известно, что ученые Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии создали первую в России вакцину от ротавируса. Данный вид острой кишечной инфекции опасен для всех возрастов, но особенно часто поражает детей 1,5–2 лет.