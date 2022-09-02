Россиян предупредили об уловке, которую используют продавцы картофеля

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Вкусовые качества молодого картофеля и сложности с его хранением делают этот продукт более дорогим товаром, чем полностью созревшие клубни, рассказал агроном Михаил Воробьев. В связи с этим, отметил он, продавцы используют одну уловку.

"Иногда продавцы пользуются игрой слов в русском языке и пишут на упаковке "свежий картофель". Звучит как "молодой", но это просто описание по ГОСТУ: "свежий" в данном случае значит "не вареный, не сушеный, никак не переработанный", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

По словам Воробьева, некоторые покупатели иногда попадаются на такую уловку и переплачивают, поскольку думают, что "свежий" и "молодой" – это синонимы. Он пояснил, что молодым считается картофель, который убирают через 15–20 дней после цветения. Его отличительные признаки – некрупные клубни и тонкая кожура.

"Когда молодой картофель убирают, транспортируют, кожица частично отшелушивается, и мякоть обнажается. Именно это не позволяет продукту долго храниться, ведь прочная кожура защищает клубни от высыхания и болезнетворных микроорганизмов", – рассказал агроном.

Ранее доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев предупредил, что если неправильно хранить картофель, оставив его на свету, то в клубнях за зиму может появиться токсичное вещество. Такой продукт уже нельзя употреблять в пищу, поскольку яды из него практически невозможно удалить.

