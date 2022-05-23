Эксперты сравнили стоимость картошки из магазина и выращенной на даче

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Председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов в беседе с Москвой 24 оценил стоимость картошки, выращенной на даче.

В основные траты эксперт включил транспортные расходы, покупку посадочных клубней и удобрений. Расходы на инвентарь учтены не были, потому что у среднестатистического дачника и так есть лопата, тяпка и другие необходимые инструменты.

Для расчетов взяли стандартный дачный участок на шесть соток в Подмосковье в 60 километрах от столицы. Под картошку отвели огород площадью одна сотка (100 квадратных метров).

В российских реалиях дачники обычно высаживают картофель в течение мая, рассказал Туманов. Начинающим садоводам он рекомендовал закупать посадочную картошку ранних сортов. Специалист отметил, что в России самый популярный считается отечественный сорт Жуковский. Его особенность заключается в том, что он довольно быстро созревает. На первые всходы может уйти до 30 дней. От всхода до сбора проходит еще 60–70 дней.

Килограмм посадочной картошки в среднем обойдется в 200 рублей. На одну сотку потребуется закупить 30 килограммов картофеля при уплотненной посадке, подчеркнул эксперт. Итого на покупку посадочных клубней уйдет порядка 6 000 рублей. Для повышения урожайности Андрей Туманов рекомендовал добавлять в огород комплексные минеральные удобрения. Одним из самых популярных среди огородников-любителей считается удобрение Нитроаммофоска, содержащее азот, фосфор и калий. "Если добавлять без экстрима, то на одну сотку хватит пары килограммов. Это будет стоить в районе 250 рублей", – пояснил эксперт.

По его словам, картофель является неприхотливой культурой и не требует сверхтщательного ухода.





Андрей Туманов председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Чаще всего картошке хватает небесной влаги. Если на участке есть вода, дополнительный полив, конечно, повысит урожайность. Но это необязательное условие. На раннем этапе придется приезжать раз в неделю, обходить кусты и окучивать картофель тяпкой. Примерно три окучивания достаточно для того, чтобы побороться с сорняками, нагрести гребень и разрыхлить почву. Потом ботва смыкается, и к картошке можно особенно и не подходить. Она сама растет.

По словам Андрея Туманова, за три месяца на огород будет достаточно приехать пять раз, в том числе для того, чтобы собрать колорадских жуков. Дорога от города до дачи за это время составит 600 километров.

Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР), директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев рассказал Москве 24, что в среднем автомобиль расходует 10 литров на 100 километров, соответственно, на 600 километров уйдет 60 литров. При средней стоимости бензина в пределах 50 рублей за литр топливо на 600 километров обойдется в 3 000 рублей, заключил Канаев. В итоге общие расходы на дачный картофель достигают порядка 9 250 рублей.

По словам председателя общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрея Туманова, на дачном участке в России с одной сотки можно собрать от 50 до 120 килограммов картофеля. Для упрощения расчетов возьмем среднюю величину – 85 килограммов с одной сотки. Таким образом, выращенный на даче картофель стоит в районе 109 рублей за килограмм. По данным Картофельного союза, средняя цена отечественного немытого картофеля в российской рознице – 58 рублей за килограмм. Следовательно, магазинный картофель оказался почти вдвое дешевле дачного. Однако Андрей Туманов отметил, что в этом вопросе цена не имеет значения.

"Ни один дачник не будет есть покупную картошку, потому что выращенная своими руками вкуснее", – заключил председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России".

Ранее россиян предупредили, что если неправильно хранить картофель, оставив его на свету, то в клубнях за зиму может появиться токсичное вещество. Об этом рассказал доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев. По словам эксперта, такой продукт уже нельзя употреблять в пищу, поскольку ядовитое вещество из него практически невозможно удалить.