Ресторанный критик развеял главный миф о своей профессии

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Профессия ресторанного критика не имеет ничего общего с кинематографичным образом. Об этом заявил ресторанный критик Михаил Костин в разговоре с "Мослентой".
"Во многих западных фильмах ресторанный критик – это такой царь и бог, который одной отрицательной рецензией может закрыть ресторан с многолетней историей. Вспомните мультик "Рататуй" или наш небезызвестный сериал "Кухня", – сказал специалист.
По его словам, образы подобных персонажей появились в США, в частности в Нью-Йорке. Тогда ресторанам приходилось обращаться в печатные СМИ с целью разрекламировать свое заведение. Мнение критиков, которое публиковалось в газетах в виде заметок, было особенно важным для владельцев заведений.
Ранее сервис Superjob опубликовал исследование со списком профессий, в которых больше всего красивых мужчин и женщин. По данным исследования компании, наибольшее количество красивых мужчин можно встретить среди актеров и военнослужащих, а женщин – среди актрис и врачей.
До этого россиянам рассказали, что самый высокий уровень конкуренции наблюдается в сфере юриспруденции. При этом самую низкую конкуренцию зафиксировали в сферах строительства и недвижимости (1,5 балла), медицины и фармацевтики (1,5 балла), рабочего персонала (1,2 балла), домашнего персонала (0,8 балла) и консультирования (0,3 балла).
Москвичи стали реже ходить в рестораны
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