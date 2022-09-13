Ресторанный критик развеял главный миф о своей профессии

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Профессия ресторанного критика не имеет ничего общего с кинематографичным образом. Об этом заявил ресторанный критик Михаил Костин в разговоре с "Мослентой".

"Во многих западных фильмах ресторанный критик – это такой царь и бог, который одной отрицательной рецензией может закрыть ресторан с многолетней историей. Вспомните мультик "Рататуй" или наш небезызвестный сериал "Кухня", – сказал специалист.

По его словам, образы подобных персонажей появились в США, в частности в Нью-Йорке. Тогда ресторанам приходилось обращаться в печатные СМИ с целью разрекламировать свое заведение. Мнение критиков, которое публиковалось в газетах в виде заметок, было особенно важным для владельцев заведений.

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