Названы профессии, в которых больше всего красивых мужчин и женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Наибольшее количество красивых мужчин можно встретить среди актеров и военнослужащих, а женщин – среди актрис и врачей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Так, 20% опрошенных россиян заявили, что больше всего красивых мужчин среди актеров, 8% – среди военных, 6% – среди представителей спортивной сферы. Еще 5% отметили красоту мужчин-врачей, по 4% – фитнес-тренеров и рабочих, по 2% – среди представителей МЧС и авиации. 7% респондентов заявили, что красивые мужчины есть что в каждой профессии есть красивые мужчины.

Среди женщин наиболее привлекательными считают актрис (23%), врачей (10%), стюардесс (9%), секретарей (6%).

По 4% опрошенных заявили о красоте преподавательниц, продавщиц и женщин, работающих в салонах красоты. 13% уверены, что в каждой профессии есть красивые женщины.

Кроме того, россияне назвали привлекательными блогеров, бухгалтеров, спортсменок, официанток, писательниц, поваров, психологов, тренеров, юристов и представительниц других профессий.

Ранее сообщалось, что работники сферы управления персоналом и HR-специалисты, юристы и IT-специалисты чаще других сталкиваются с тревожностью и бессонницей.

Согласно данным исследования "Сбер Еаптеки" и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, на данные профессии приходится 60, 53, 47 и 53% соответственно.

В то время как с усилением тревожности сталкиваются 56% маркетологов и PR-специалистов, 53% сотрудников бухгалтерий и финансистов.