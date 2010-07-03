Житель Тюмени притворился автомобилем и "проехал" по перекрестку

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В Тюмени местный житель, притворившись автомобилем, прошел по проезжей части с номерным знаком в руках. Видеозапись с камер видеонаблюдения опубликовало издание 72.ru.

На кадрах видно, как мужчина идет по дороге, после чего резко ускоряется. На этом запись прерывается. В ГИБДД начали проверку. Мужчине грозит административная ответственность – штраф в 500 рублей или предупреждение.



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