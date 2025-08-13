Блогер Жукова: жирные пятна с ткани можно убрать бензином

Фото: 123RF/gottalot

Убрать жирное пятно с ткани можно с помощью нашатырного спирта и геля для мытья посуды, а также бензина, рассказала Pravda.Ru домохозяйка и блогер Марина Жукова.

Она объяснила, что геля для мытья посуды и нашатырного спирта можно взять в пропорции один к одному. В случае, если пятно на плотной ткани, может понадобиться немного больше нашатырного спирта.

Цветную одежду лучше оставить на 10–15 минут, чтобы волокна пропитались раствором, а если пятно свежее – просто замыть моющим средством для посуды.

Кроме того, можно использовать бензин, однако перед этим нужно обработать пятно крахмалом.

При этом Жукова добавила, что не все ткани могут выдержать обработку домашними средствами. Необходимо быть осторожнее с тонкими тканями, например шелком, и верхней одеждой, чтобы не повредить пропиточные материалы.

