В Москве выявили 7 147 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

За прошедшие сутки в Москве удалось выявить 7 147 новых случаев коронавируса, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа срочная медицинская помощь потребовалась 324 жителям столицы.

Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки в Москве 6 113 человек, умерли 23.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 899 750 случаев коронавируса. Удалось побороть болезнь за время пандемии 2 669 674 пациентам, умерли – 44 677 человек.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России выявили 28 694 новых случая заражения коронавирусом.

При этом были госпитализированы 2 761 человек с коронавирусом, что на 5,4% больше, чем днем ранее. За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 16 874 пациента.

