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11:35

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Синоптик рассказала, когда закончится августовское тепло

Прощаемся с летом? Как долго в столице продлится августовское тепло
общество погода эксклюзив

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, какая погода ждет столицу в ближайшие выходные.

"Прогноз даже лучше, чем мы ожидали. Осадков ни в субботу, ни в воскресенье мы не ожидаем. Ночи, конечно, станут более прохладными: в Москве где-то градусов 13–14 тепла. Но дневная температура в субботу поднимется до 23–25 градусов, а в воскресенье – еще на пару градусов выше", – рассказала синоптик.

Такая комфортная погода без осадков сохранится до вторника включительно: будет тепло по августовским мерками, мы еще порадуемся солнышку.
Татьяна Позднякова
главный специалист московского Метеобюро

Начиная со среды температура начнет понижаться до климатической нормы, отмечает синоптик. "К концу месяца среднесуточная температура составит порядка 14 градусов. А в начале месяца она была 19. Это происходит за счет того, что у нас меняется световой день, солнца становится меньше", – пояснила Позднякова.

При этом погодой столицу предварительно порадует и сентябрь.

"Пока предполагается, что температура воздуха в сентябре будет выше климатической нормы. И последние годы сентябрь нас радовал своей солнечной погодой. Будем надеяться, что дожди нас не зальют", – заключила специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что климат в России за последние десятилетия существенно изменился. По его словам, это можно наблюдать на примере Москвы.

При новом климате дождей стало чуть больше, их теперь выпадает 78 миллиметров, а это на миллиметр больше, чем ранее, заявил специалист. Кроме того, экстремальная жара в России теперь будет повторяться чаще, предупредил метеоролог.

Леус отметил, что в столичном регионе нормой для августа считается 10 дождливых дней и 77 миллиметров осадков, но при этом фактическая ситуация изменилась.

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