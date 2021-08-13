Синоптик рассказала, когда закончится августовское тепло

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, какая погода ждет столицу в ближайшие выходные.
"Прогноз даже лучше, чем мы ожидали. Осадков ни в субботу, ни в воскресенье мы не ожидаем. Ночи, конечно, станут более прохладными: в Москве где-то градусов 13–14 тепла. Но дневная температура в субботу поднимется до 23–25 градусов, а в воскресенье – еще на пару градусов выше", – рассказала синоптик.
Начиная со среды температура начнет понижаться до климатической нормы, отмечает синоптик. "К концу месяца среднесуточная температура составит порядка 14 градусов. А в начале месяца она была 19. Это происходит за счет того, что у нас меняется световой день, солнца становится меньше", – пояснила Позднякова.
При этом погодой столицу предварительно порадует и сентябрь.
"Пока предполагается, что температура воздуха в сентябре будет выше климатической нормы. И последние годы сентябрь нас радовал своей солнечной погодой. Будем надеяться, что дожди нас не зальют", – заключила специалист.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что климат в России за последние десятилетия существенно изменился. По его словам, это можно наблюдать на примере Москвы.
При новом климате дождей стало чуть больше, их теперь выпадает 78 миллиметров, а это на миллиметр больше, чем ранее, заявил специалист. Кроме того, экстремальная жара в России теперь будет повторяться чаще, предупредил метеоролог.
Леус отметил, что в столичном регионе нормой для августа считается 10 дождливых дней и 77 миллиметров осадков, но при этом фактическая ситуация изменилась.
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