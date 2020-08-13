Москвичка после жалоб из-за антисанитарии пообещала соцзащите очистить квартиру

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Москвичка, на которую из-за антисанитарии в доме жаловались соседи, пообещала сотрудникам соцзащиты в течение трех дней освободить свою квартиру от мусора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения столицы.

"В связи с обращением жителей с жалобой на то, что их соседка складирует у себя в квартире мусор, социальные работники совместно с сотрудниками районного отдела соцзащиты, а также врачом поликлиники посетили женщину и провели осмотр помещения", – говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники соцзащиты предложили москвичке помощь в разборе завалов мусора, однако она отказалась, но пообещала самостоятельно в течение трех дней выбросить из квартиры хлам. По истечении этого срока комиссия повторно посетит квартиру, чтобы убедиться, что женщине не нужна социальная помощь.

Накануне жильцы многоквартирного дома, расположенного в Ореховом проезде в Южном административном округе Москвы, рассказали о женщине, которая складирует мусор в своей квартире. Помимо зловонного запаха, в подъезде уже появились крысы и тараканы. Сама женщина заявила, что не ставит себе цель собирать мусор, а просто не выбрасывает то, что скапливается.

В октябре 2019 года проблему захламленных мусором квартир вынесли на обсуждение в Мосгордуме. По словам члена комиссии столичного парламента по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Натальи Метлиной, подобные жилища угрожают благополучию других жильцов.

